Vento riporta termometro oltre 15 gradi

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - E' stato molto rapido il passaggio della perturbazione che ha portato oggi neve fino in pianura, con pochi centimetri che quasi ovunque si sono rapidamente sciolti. Sui settori occidentali di montagna sono caduti 25-35 cm di neve, solo 10 cm su quelli settentrionali e meridionali.

Il rischio valanghe è forte sulle Alpi Cozie nord e sulle Graie; marcato sulle Pennine, Lepontine, Grazie e Cozie interne; moderato sulle Cozie sud, Liguri e Marittime. Il vento foehn in caduta dalle creste alpine farà alzare le temperature oltre i 15 gradi in pianura sotto la temporanea protezione dell'anticiclone delle Azzorre.

Anche domani sarà possibile qualche nevicate sulle creste di confine; domenica in arrivo nuove nuvole ma non ci dovrebbero essere precipitazioni fino a lunedì e soltanto nell'est del Piemonte.