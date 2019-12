Cappellino e cerata, Greta a Torino

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Greta Thunberg è arrivata a Torino, dove nel pomeriggio parteciperà al presidio dei giovani di Fridays For Future. La 16enne svedese, personaggio dell'anno per il Time, è stata riconosciuta dai passanti in piazza Castello.

Indossa la cerata gialla e il cappellino grigio di lana con cui è immortalata nell'immagine della copertina del libro 'La nostra casa è in fiamme'. Dopo aver visto la piazza che ospiterà il raduno di oggi pomeriggio, e la vicina piazzetta Mollino, la giovane è entrata al Teatro Regio, dove è presente anche la sindaca Chiara Appendino.

Sul retro del teatro è parcheggiata una Tesla con targa spagnola, probabilmente l'auto elettrica con cui è arrivata a Torino.