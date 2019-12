Dieta chetogenica per feste di Natale

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Con le feste di Natale alle porte, non è facile destreggiarsi tra aperitivi e cenoni, soprattutto per chi deve seguire un regime dietetico controllato, come diabetici, celiaci e persone che devono ottenere perdite importanti di peso. Diete punitive e fai-da-te sono da evitare, ma a causa di tanta disinformazione, non è semplice comprendere quali siano le diete più utili e meno dannose.

Affidarsi ai consigli di un medico è indispensabile, ma un'opportunità è la dieta chetogenica VLCKD (Very Low Calorie Ketogenic Diet) di New Penta (www.pentadiet.it), azienda italiana leader nella nutrizione. Si tratta di una dieta a base di pasti sostitutivi molto tecnologici, con pochi ma ottimi grassi e pochissimi carboidrati, che induce la chetosi, un meccanismo naturale dell'organismo che si attiva bruciando i grassi di riserva. Se seguita da Referenti Sanitari, può essere utilizzata nella perdita di peso, ma anche nella regressione del Diabete di Tipo 2 e in alcune patologie come obesità infantile ed emicrania.