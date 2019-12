Champions: CR7 soddisfatto della Juve, bel modo finire Girone

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - "Bel modo di finire la fase a gironi, ci vediamo a febbraio". Cristiano Ronaldo saluta la Champions League con il 2-0 della Juventus al Bayer Leverkusen e dà appuntamento ai tifosi bianconeri per gli ottavi della competizione. "Per essere primi nel girone avevamo a disposizione tre risultati. Abbiamo scelto l'unica cosa che conta. Come sempre!", aggiunge sui social Miralem Pjanic.

Tra le reazioni social alla vittoria in Germania c'è anche quella di capitan Bonucci su Instagram: "Complimenti a tutti - scrive -. Era importante vincere e lo abbiamo fatto da squadra".

"In Europa da protagonisti. Che prova di forza!", che torna a indossare la maglia bianconera in Champions.

La vittoria in Europa, che riscatta la sconfitta in campionato con la Lazio, è "un bel regalo per i tifosi bianconeri", scrive sempre su Instagram, Paulo Dybala, autore degli assist per i gol di Ronaldo e Higuain. (ANSA).