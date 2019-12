Champions: Buffon 'eliminazione Inter spiace per Italia'

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - "Mi spiace per l'eliminazione dell'Inter: sarebbe stato fantastico per il calcio italiano portare quattro squadre agli ottavi". Gigi Buffon traccia un bilancio della fase a gironi di Champions League in un post sulla sua app ufficiale.

"In attesa dei sorteggi di lunedì, voglio fare i miei personali complimenti al Napoli e all'Atalanta per il passaggio del turno - si legge nel post pubblicato dal portiere bianconero -. Noi dobbiamo essere tutti soddisfatti per la prestazione nonostante il primo posto nel girone già conquistato matematicamente". (ANSA).