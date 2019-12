Ad Fca Mike Manley nuovo presidente Acea

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - L'amministratore delegato di Fca Mike Manley è il nuovo presidente dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Sostituisce Carlos Tavares, numero uno di Psa, che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi nel 2018 e 2019. Lo rende noto l'Acea, che ricorda tra le priorità per il prossimo anno lo sviluppo di un percorso per il passaggio al trasporto su strada privo di emissioni di carbonio garantendo la sostenibilità economica del settore automobilistico europeo.

"Vogliamo assumere come industria un ruolo guida per trasformare la mobilità in modo che metta al primo posto il consumatore ma ci consenta anche di rimanere competitivi e resilienti a livello globale" ha detto Manley.

Il presidente dell'Acea viene eletto per un anno dai ceo delle aziende associate che sono i 15 principali produttori di auto, furgoni, camion e autobus con sede in Europa.