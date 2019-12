Nova Coop, premio al merito scolastico

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Nova Coop ha premiato, per il quarto anno, 110 figli dei dipendenti, che si sono distinti per meriti scolastici: ha consegnato borse di studio per un valore di 50.000 euro in una cerimonia presso la sede di Vercelli. La Cooperativa ha erogato 80 borse di studio del valore di 400 euro agli studenti delle superiori e 30 di un importo pari a 600 euro agli studenti universitari. L'iniziativa rientra nel quadro di politiche di Welfare aziendale, formulate con il piano Noi NovaCoop, attraverso le quali la Cooperativa coinvolge i dipendenti con azioni che rispondano ai loro reali bisogni.

"Contribuire alla crescita culturale, formativa e personale delle giovani generazioni è un percorso che la Cooperativa esercita in molti modi attraverso le proprie attività sociali", spiega Lucia Ugazio, vicepresidente Nova Coop e direttore delle Risorse Umane.