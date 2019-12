Natale: 'Magico Paese' Govone in top 20

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Il 'Magico Paese di Natale' di Govone (Cuneo) è entrato nella Top 20 europea dei migliori mercatini di Natale. Concluse le votazioni che assegnano al European Best Christmas Markets 2020. L'allestimento nel piccolo borgo del Roero, che ogni anno registra, da metà a novembre alla vigilia di Natale, 200 mila passaggi di visitatori ha ottenuto il 13° posto nel concorso.

Il 'Magico Paese di Natale' è raggiungile con un servizio di navette che ogni giorno fa la spola dai parcheggi al paese arroccato attorno all'antica residenza sabauda. Il mercatino quest'anno si è aggiudicato il titolo di più grande d'Italia per numero di espositori, 117.

"Govone e l'Italia hanno partecipato per la prima volta all'European Best Christmas Markets 2020, ottenendo un risultato straordinario" - commenta Pier Paolo Guelfo, presidente dell'Associazione Generazione che da 13 anni organizza Il Magico Paese di Natale - siamo riusciti a surclassare mercatini storici come Winchester, Colonia, Bratislava".