Champions: Dybala "Juve grande gruppo, ora risaliamo in serie A"

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Sono contento, sono riuscito a far segnare i miei compagni, ed è sempre bello. Gol importanti per la vittoria per dare solidità in Champions, ma adesso dobbiamo aspettare tanto per giocare di nuovo. Dobbiamo pensare a fare meglio in serie A e tornare al primo posto". Paulo Dybala, protagonista dopo il suo ingresso in campo nel match con il Bayer, carica la Juventus in vista del campionato. "E' un grande gruppo - dice l'argentino ai microfoni di Sky - stiamo lavorando bene, bisogna ritrovare la serenità in serie A che ci è mancata nelle ultime due partite. Noi non dobbiamo pensare alle altre squadre, ma al nostro gioco a migliorare". (ANSA).