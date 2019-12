Auto si ribalta nel centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Spettacolare incidente stradale nel centro di Torino, in via Bogino quasi davanti all'ingresso del Circolo dei Lettori. Un'auto si è ribaltata sul fianco dopo avere urtato le vetture parcheggiate. L'uomo al volante è uscito dal tettuccio della vettura con l'aiuto di altre persone, illeso, senza neppure un graffio. Sul posto sono arrivati i vigili urbani per accertamenti sulla dinamica dell'incidente.