Moda,Kristina Ti e Irreplaceable insieme

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Entrambe imprenditrici, mamme e torinesi. L'incontro fra Cristina Tardito ed Elisa Giordano era inevitabile. I loro marchi, Kristina Ti e Irreplaceable, sono del resto ispirati allo stesso tipo di donna: forte, sexy, indipendente.

La maglieria, caposaldo dei due brand di moda, costituisce il terreno comune per una collaborazione unica: una special edition del Miami Tricolor, iconico modello tricot di Irreplaceable Elisa Giordano, declinato in due diverse varianti con i colori tradizionali di Kristina Ti.

Per celebrare quest'unione verrà creato uno speciale "shop in shop", con la presentazione della relativa Capsule collection, presso il flagship-store di Kristina Ti, nella centrale Maria Vittoria, a Torino. L'inaugurazione domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 16, con un evento esclusivo.