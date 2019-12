Mattarella,Sermig semina che si diffonde

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - "Quello che hanno avviato qui tanti anni fa Ernesto (Olivero, il fondatore del Sermig, ndr) e sua moglie Maria, e che si è sviluppato con dimensioni economicamente rilevabili, allora imprevedibili e inimmaginabili, e per me per tanta parte ancora inspiegabili, èß non solo una grande opera in séßma una semina che si diffonde in maniera importante nella società e nel Paese. Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo saluto in occasione dei 55 anni del Sermig, oggi a Torino.

"Per questo - ha aggiunto il presidente della Repubblica - mi associo al ringraziamento di Olivero per quanti hanno lavorato qui in questi 55 anni, ma soprattutto dico un grande grazie a Ernesto per il suo lavoro. Non solo ha trasformato un arsenale, un luogo di guerra in luogo di pace, ma fatto molto di più, qui si lavora quotidianamente per la pace, che non è data una vola per tutte".