Geenna, Libera vuole essere parte civile

(ANSA) - AOSTA, 10 DIC - Libera Valle d'Aosta presenterà istanza di costituzione di parte civile nell'udienza preliminare sull'operazione Geenna contro la 'ndrangheta in Valle d'Aosta in calendario giovedì 12 dicembre alle 10 davanti al gup di Torino Alessandra Danieli. Le altre date fissate sono il 16 e il 19 dicembre e il 9, 10, 13, 14, 15, 17 gennaio. Hanno già deciso di presentare analoga domanda i Comuni di Aosta e Saint-Pierre (gli unici due enti pubblici che risultano persone offese) e la Regione Valle d'Aosta. Tre dei 19 imputati sono degli eletti.

"Siamo convinti del valore civico del prendere parte - partecipando udienza dopo udienza - a un processo, il primo, per numero di imputati, che cerca di testimoniare l'esistenza della mafia in Valle", dichiara in una nota Donatella Corti, referente di Libera Valle d'Aosta.