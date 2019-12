Champions: Sarri, bel gioco passa dal gusto del palleggio

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - "Per far scattare la scintilla del bel gioco bisogna trovare in certi momenti il gusto del palleggio e del possesso palla. Ma dobbiamo farlo alla giusta velocità". La strada della Juventus passa da un cambio di mentalità secondo Maurizio Sarri, reduce dal ko con la Lazio, alla vigilia della partita con il Bayer Leverkusen: "Se non lo si fa il palleggio velocemente resta qualcosa di stucchevole e sterile - ha spiegato l'allenatore - Serve il gusto nell'essere padroni della partita, cambiare il modo di pensare e sono cose non automatiche o di breve periodo. Qualche volta si intravedono, come nel primo tempo della partita di Roma in cui mi sono riconosciuto molto nella squadra". (ANSA).