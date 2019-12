Champions: Pjanic "ci fidiamo di Sarri, siamo uniti"

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - "Abbiamo fatto un bel percorso, a volte si esagera e dall'esterno si butta troppa negatività".

Pjanic rivendica l'ottimo inizio di stagione della Juventus nonostante la recente piccola flessione: "Non è vero che abbiamo maggiori motivazioni per la Champions, sarebbe una follia non pensare al campionato - spiega -. Abbiamo parlato in spogliatoio per il bene del gruppo, ci fidiamo del mister, siamo uniti. Dopo 5 anni di Allegri ci sono cambiamenti, è normale che non tutto giri alla perfezione. Non si deve drammatizzare". (ANSA).