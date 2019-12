Carabinieri bloccano banda giovani ladri

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Il loro programma era una notte di furti nel pinerolese, ma sono incappati nei carabinieri. Quattro ragazzi, di 17, 18, 19 e 23 anni, di Torino, Orbassano e Volvera, sono stati denunciati per possesso di oggetti atti allo scasso. I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno notato un'auto sospetta parcheggiata a bordo strada in via Michelangelo a Roletto, nel Pinerolese, con a bordo il gruppo con passamontagna, guanti e arnesi da scasso. La segnalazione è arrivata da un passante.