Battiston porta in scena Churchill

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Giuseppe Battiston, uno dei vincitori del Torino Film Festival, sarà al Teatro Alfieri per il cartellone Fiore all'occhiello di Torino Spettacoli. Porta in scena al Teatro Alfieri di Torino, dal 20 al 22 dicembre, lo spettacolo Winston Vs Churchill, da "Churchill, il vizio della democrazia" di Carlo G. Gabardini. La regia è di Paola Rota.

Accanto a Battiston, Lucienne Perreca.

Battiston indaga il mistero dell'uomo e del personaggio politico in un potente corpo a corpo teatrale, senza mai perdere il senso dell'ironia. "L'obiettivo non è somigliare a Churchill - dice l'attore - ma raccontarlo e scoprire che ha molte cose da dirci, soprattutto in questi tempi".