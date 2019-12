Torino, cittadinanza onoraria a Segre

(ANSA) - TORINO, 9 DIC - Liliana Segre è cittadina onoraria di Torino. Il Consiglio comunale ha votato oggi all'unanimità il conferimento dell'onorificenza alla senatrice a vita testimone dell'Olocausto, finita recentemente sotto scorta a causa delle minacce ricevute sul web.

Contestualmente la Sala Rossa ha approvato anche l'istituzione della Commissione consiliare speciale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, e istigazione all'odio e alla violenza. Via libera anche alla sottoscrizione, da parte del Consiglio, del Manifesto della 'comunicazione non ostile'.