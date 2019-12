Sindaci Canavesana, subito investimenti

(ANSA) - TORINO, 9 DIC - In treno, ciascuno salendo alla stazione del proprio Comune, per ritrovarsi a Settimo Torinese.

Protestano i sindaci della Canavesana, la linea ferroviaria Chieri-Rivarolo da tempo inserita fra le linee ferroviarie peggiori d'Italia. L'affidamento della linea a Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, è slittato di un anno e nel frattempo non si conoscono se e quali investimenti saranno fatti. I primi cittadini, su invito del sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero, si sono dati appuntamento questa mattina per un flash mob.

"Questo territorio, già penalizzato, non può più attendere: la Canavesana - commenta il sindaco di Settimo Elena Piastra - è una tratta cruciale non soltanto per Settimo, ma per tutto il quadrante nord-est, dal momento che è l'unica linea per raggiungere buona parte dei comuni del Canavese. Per questo ci aspettiamo che gli investimenti promessi arrivino in tempi rapidi".