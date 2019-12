R.Margherita, nuovo DH Neuropsichiatria

(ANSA) - TORINO, 9 DIC - L'ospedale infantile Regina Margherita di Torino ha un nuovo Day Hospital di Neurospichiatria. Diretto dal professor Benedetto Vitiello, è suddiviso in area neurologica e area psichiatrica. I circa 400 metri quadrati, arredati grazie al contributo di 'Io sto col Regina Margherita' Onlus, si articolano in studio per colloqui, sala medica, cucina, due aule scuola e sala giochi.

La sua funzione è essenzialmente diagnostica. L'obiettivo è infatti quello di ridurre l'ospedalizzazione in casi di patologie neurologiche e neuromuscolari. Negli ultimi anni si è passati da circa 600 accessi, nel 2014, a 2.730 nel 2016, fino ai 3.500 del 2019. Un incremento delle richieste di cura legato all'emergenza-urgenza nell'ambito della patologia psichiatrica dell'adolescenza, con un abbassamento dell'età di esordio e un incremento della gravità della psicopatologia.