Piemonte organizza 1/o Festival Sociale

(ANSA) - TORINO, 9 DIC - Il Piemonte vuole ospitare il primo festival del Sociale d'Italia. Un evento dedicato all'assistenza in maniera globale aperto a docenti, esperti, organizzazioni di volontariato, rappresentanti delle comunità e Regioni, ma anche ai cittadini. L'idea è dell'assessora alle Politiche sociali della Regione Piemonte, Chiara Caucino, che ha scelto Biella per ospitare questa nuova iniziativa nell'autunno del 2020.

"Le Politiche sociali non sono una 'Cenerentola'. Oggi come non mai accolgo le necessità delle fasce più deboli, dei minori, degli anziani, di chi riscontra problemi nel trovare un alloggio, di chi l'alloggio non lo può manutenere - spiega Caucino -. Abbiamo nel nostro splendido Paese delle persone ai margini della società. Ecco, mi piacerebbe rendere Biella una 'Capitale del Welfare'".

L'evento vuole essere anche un volano per il territorio, per stimolare un 'turismo della sensibilità' che porti benefici, in senso più ampio, in ogni settore.