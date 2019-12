Gran Paradiso tra i parchi nazionali più belli d'Italia

(ANSA) - IVREA, 09 DIC - Il Parco Nazionale del Gran Paradiso al terzo posto della classifica dei Parchi Nazionali più belli d'Italia, stilata da Holidu, portale leader del confronto prezzi per case vacanza in tutto il mondo, sulla base delle valutazioni degli utenti di Google. E' preceduto dal Parco dello Stelvio e dal Parco della Maddalena. "Si tratta di un ottimo risultato, soprattutto perché derivante dalle recensioni di chi realmente visita il Parco e lo apprezza in prima persona - dice il presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso, Italo Cerise - l'Ente Parco continua a investire sull'utilizzo di internet e dei social media, strumenti ormai indispensabili nella scelta e ricerca delle destinazioni di viaggio".

Il Gran Paradiso è il primo parco nazionale italiano su Facebook e Twitter. (ANSA).