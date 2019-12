AGC Flat Glass, albero Natale alto 100mt

(ANSA) - CUNEO, 9 DIC - C'è voluto un chilometro e mezzo di cavi per accendere l'albero di Natale, alto cento metri, della AGC Flat Glass Italia. La vetreria l'ha voluto allestire sulla sua ciminiera, perché fosse visibile anche a distanza. Montato dall'azienda albese Euroelettra si trova in via Savona, alle porte di Cuneo, lungo la statale per Mondovì. L'allestimento ha impegnato per alcuni giorni una squadra di quattro persone.

L'azienda, con questo speciale albero, ha voluto rendere omaggio alla Città di Cuneo.