Torino riprende quota, Fiorentina ko

(ANSA) - TORINO, 8 DIC - Il Torino riprende quota e risponde ai contestatori che prima della partita con i viola hanno appeso, davanti allo stadio Filadelfia, striscioni contro la società e il tecnico Mazzarri. I granata infilano la terza vittoria nelle ultime quattro partite e tornano a un solo punto dal settimo posto, occupato dal Napoli. Il 2-1 finale ottenuto contro la Fiorentina del traballante Montella, al quarto ko in fila, è oro per Mazzarri, che rinsalda ulteriormente la panchina nonostante la contestazione della curva Maratona. Più che il risultato, e i gol di Zaza nel primo tempo e di Ansaldi, il migliore in campo, nella ripresa, è stato l'atteggiamento della squadra il segnale più incoraggiante. Granata comunque non brillantissimi, ma penalizzati anche dalle tante assenze: a Belotti, Iago Falque, Lukic E Lyanco, si è aggiunto l'infortunio di De Silvestri, una forte contusione.