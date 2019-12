Marcia No Tav, in prima fila i sindaci

(ANSA) - TORINO, 8 DIC - Il movimento No Tav in marcia in Valle di Susa, per celebrare l'anniversario dell'8 dicembre 2005 quando i manifestanti si scontrarono con le forze dell'ordine per liberare i terreni espropriati per il progetto, poi cambiato, della nuova ferrovia ad alta velocità Torino-Lione. Il corteo, come è tradizione, è partito da Susa e raggiungerà Venaus, dove ci furono i disordini di 14 anni fa.

In prima fila molti sindaci della Valle di Susa schierati contro la Tav, tutti con la fascia tricolore. "Questa marcia vuole celebrare quella del 2005, una di quelle giornate che resta nella storia di chi crede nella democrazia - dice Nilo Durbiano, sindaco di Venaus all'epoca dei fatti - Oggi si ripropongono questi valori, anche se c'è una sorta di torpore.

La marcia è un invito a riprendere la lotta con maggior vigore".