Commisso "Montella? Valutiamo quel che è giusto"

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - Deluso dalla prestazione, amareggiato dalla sconfitta rimediata dalla sua Fiorentina.

Rocco Commisso non abbandona la schiettezza anche dopo il ko di Torino contro i granata. E 'corregge' il ds Pradè, che ha garantito "massima fiducia" in Montella: "Fiducia massima è una massima parola, - dice il presidente viola lasciando lo stadio di Torino - bisogna valutare giorno dopo giorno, valutare quello che è giusto per la Fiorentina. Speriamo di recuperare nella partita con l'Inter". (ANSA).