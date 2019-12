Tumore polmone, in aiuto una web fiction

(ANSA) - TORINO, 7 DIC - Aiutare pazienti e famigliari ad affrontare il tumore del polmone, il terzo più frequente nella popolazione italiana, 3.800 nuovi casi l'anno in Piemonte. Fa tappa a Torino la campagna di informazione 'In famiglia all'improvviso. Combattiamo insieme il tumore al polmone'.

Online su www.infamigliaallimprovviso.it la web fiction, fulcro dell'iniziativa Promossa dalle onlus Salute Donna, Salute Uomo e Walce, col supporto di Msd Italia, e presentata al San Luigi di Orbassano. Regista, autore e interprete della web fiction, ideata e curata da Pro Format Comunicazione, è Christian Marazziti.

"Abbiamo cercato di raccontare i principali aspetti del tumore del polmone con la giusta delicatezza, per dare allo spettatore i messaggi corretti sulla prevenzione, sulla diagnosi e sulla cura di questa malattia".

Il racconto si basa sull'esperienza reale di medici e pazienti, raccolte da un board scientifico presieduto dalla professoressa Silvia Novello, responsabile di Oncologia Polmonare del San Luigi di Orbassano.