Sardine in piazza,debutto ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 6 DIC - Debutta anche ad Alessandria per il movimento delle Sardine, che si sono ribattezzate'Alessardine'. Nel tardo pomeriggio, nella centrale piazzetta Marconi, flash mob con la lettura di alcuni articoli della Costituzione e pensieri di Umberto Eco. Intonati l'inno nazionale e 'Bella Ciao', "perché vogliamo un'Italia unita e che si vuole bene, che ha voglia di parlare con un linguaggio diverso da quello che sentiamo in questi tempi".

In piazza c'erano anche la presidente nazionale di Anpi, Carla Nespolo, e il partigiano Pasquale Cinefra. Come rimarcato dalla stessa Nespolo, anche in vista della manifestazione nazionale di Roma, "la fortissima presenza di ragazzi in questo movimento è una interessantissima novità perché, al pari delle recenti manifestazioni studentesche contro il riscaldamento globale, manifesta una speranza ed una volontà di rinnovamento che va incoraggiata e sostenuta".