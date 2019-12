Fondazione Crt, 2.000 cantieri ambiente

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - Network dei 5.000 Talenti, 2.000 nuovi cantieri per l'ambiente, operatori di comunità, cabina di regia per i fondi europei, Big Data e Intelligenza artificiale: sono le priorità indicate dal piano strategico 2020-2030 della Fondazione Crt. Sono state individuate nel percorso durato quasi due anni degli Stati Generali, partiti da Torino ed estesi a tutto il Nord Ovest, con il coinvolgimento di 800 persone, "antenne" sul campo: sindaci, rappresentanti delle istituzioni e delle Fondazioni, opinion leader, protagonisti del mondo della cultura, delle Università, dell'economia, del terzo settore, del volontariato, della ricerca, dell'innovazione. I risultati - presentati alle Ogr di Torino a un migliaio di esponenti nazionali e locali delle istituzioni e delle associazioni - ridisegnano la Fondazione come corpo intermedio tra Stato e mercato, orientata ad assumere il ruolo di "tessitrice" e "aiuto regista" al fianco di istituzioni, aggregazioni sociali, imprese, per la coesione e lo sviluppo del territorio.