Arriva Amico, robot che disegna Gioconda

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - Un robot che disegna la Gioconda. Si chiama Amico ed è stato sviluppato da Comau (gruppo Fca) che rende omaggio all'ingegno di Leonardo da Vinci, a conclusione delle celebrazioni del cinquecentenario della morte. Amico è presente alla mostra Leonardo da Vinci - i volti del genio, fino al 31 maggio 2020 presso il Museo Storico Nazionale d'Artiglieria di Torino.

Il concept di robot umanoide sviluppato da Comau mette a servizio dell'arte le sue capacità tecniche - come l'estrema precisione - disegnando la Gioconda su una tavola grafica. Con Amico, i visitatori possono vedere anche l'esoscheletro Mate realizzato da Comau per alleviare l'affaticamento durante lo svolgimento di compiti che impongono il mantenimento delle braccia sollevate a lungo.

"Nell'arte di Leonardo si possono scorgere i prodromi della progettazione ingegneristica, del genio che ha permesso lo sviluppo di molte tecnologie presenti, in forma diversa, ancora oggi", commenta Maurizio Cremonini, responsabile Marketing di Comau.