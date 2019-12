Niente tagli Alta Velocità Torino-Milano

(ANSA) - TORINO, 5 DIC - Trenitalia fa marcia indietro e, nell'audizione di questa mattina in commissione Trasporti a Montecitorio, presenta "un piano completamente diverso, con i treni verso Milano che rimangono gli stessi e che anzi vengono incrementati verso Roma". Lo annuncia il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, vicecoordinatore regionale degli azzurri in Piemonte e componente della Commissione Trasporti alla Camera, che esprime "soddisfazione".

"Nei giorni scorsi, come già avvenuto sulla Torino-Lione, abbiamo fatto fronte comune insieme alle categorie produttive denunciando un piano corse dei treni ad Alta Velocitá che avrebbe fortemente penalizzato Torino. Trenitalia oggi ha presentato in Commissione un piano completamente diverso - osserva -. Permane una riduzione del 60% dei Torino-Venezia. Su questo punto abbiamo chiesto di valutare di spostare su Stazione Garibaldi lo snodo ferroviario per riuscire a ridurre il disagio".