Aeroporto, bus diretto per centro Torino

(ANSA) - TORINO, 5 DIC - Prende il via il nuovo servizio Express dall'aeroporto di Torino per il centro città operato da Arriva Sadem. Il collegamento bus diretto tra l'aeroporto e le stazioni ferroviarie di Porta Susa e Porta Nuova a Torino sarà attivo dall'8 dicembre e consentirà ai passeggeri dello scalo, di arrivare in 29 minuti a Porta Susa, senza fermate intermedie.

Il nuovo percorso diretto, infatti, ridurrà di circa 20 minuti l'attuale tempo di percorrenza. Il bus Express partirà ogni mezz'ora, al minuto 0' e al minuto 30', dal lunedì al venerdì. In direzione Torino Airport la prima corsa diretta sarà alle 6,30 e l'ultima alle 23,30; verso il centro Città la prima alle 9, l'ultima alle 23. Nel weekend, la frequenza delle corse dirette sarà ogni ora. Resta in vigore l'offerta esistente sul percorso locale, che prevede fermate anche a Caselle Torinese, Borgaro Torinese, e fermate intermedie a Torino. Le tariffe di tutti i bus sulla linea sono pari a 7 euro per la corsa singola e 13 euro per il ticket andata/ritorno.