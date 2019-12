Scuola:morta Teresa Grimaldi Scalafiotti

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Lutto nel mondo della cultura: è morta Teresa Grimaldi Scalafiotti, docente di letteratura e preside al Liceo Alfieri negli anni Ottanta. Teresa Grimaldi è morta il 25 novembre. I funerali sono stati celebrati il 29 novembre nella parrocchia della Visitazione.

Grande studiosa della letteratura italiana e della storia dell'arte ha dedicato la vita all'insegnamento nei licei, particolarmente presso il liceo classico Alfieri, dove fu anche preside negli anni Ottanta e Novanta. Non apparteneva al circolo accademico, ma il suo ruolo culturale è stato riconosciuto per decenni.

Per anni è stata presidente del comitato torinese della società Dante Alighieri, il presidente Masi la ricorda così "apprendo della scomparsa della povera e cara amica Teresa, per una vita faro di vita e luce culturale nella sua amata Torino e nella Dante Alighieri".