Piemonte, al via Genepì certificato Ig

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Dopo un iter decennale, inizia la commercializzazione del primo Genepì Ig del Piemonte. La presentazione della prima produzione certificata del tipico liquore di erbe alpino oggi in Regione, con l'assessore all'Agricoltura, Marco Protopapa, e il presidente dell'Associazione per la tutela del Genepì, Paolo Rovera.

"Il Genepì ha detto Protopapa - è una tradizione a volte lasciata al caso: oggi lanciamo un prodotto da difendere, che fa economia e valorizza il territorio offrendo benessere. La Regione darà all'iniziativa tutto l'appoggio che merita".

"L'Associazione per la tutela - ha spiegato Rovera - è nata nel 2002 e nel 2008 ha avviato l'iter per la certificazione Ig, ottenuta nel 2015. Nel 2016 è stato nominato l'organismo di controllo, che è l'Agenzia per le Dogane, nel 2017 questo ha approvato i piani di controllo, e nel 2018 è partita la prima produzione certificata. Ora possiamo davvero difendere dai falsi uno dei prodotti più tipici della cultura alpina piemontese".