Madre e figlio intossicati da monossido

(ANSA) - VILLADOSSOLA (VCO), 4 DIC - Due persone, madre e figlio, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio a Villadossola (Vco). E' accaduto stamattina alle 10 in un alloggio di piazza Motta. A trovare i due a terra privi di sensi è stata la figlia della donna, che era andata in visita. I due intossicati sono stati trasportati all'ospedale di Domodossola in gravi condizioni.