Giudice, 'sbagliata' espulsione migrante

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - L'intervento in extremis di un giudice di pace e del garante del Comune di Torino, Monica Cristina Gallo, ha permesso di evitare il rimpatrio non legittimo di un migrante di 19 anni originario del Gambia. E' successo ieri nel capoluogo piemontese.

Il giovane, da tempo seguito dai servizi sociali e coinvolto in programmi e iniziative per il suo inserimento, era stato portato al Cpr perché, pur avendone i requisiti, non era ancora riuscito a ottenere un permesso di soggiorno a causa di un ritardo nelle comunicazioni con il Gambia. L'imbarco su un volo in partenza dall'aeroporto di Malpensa era in programma alle 17.

Il giudice, anche su sollecitazione di Gallo nella veste di garante per le persone private della libertà, alle 11:30 ha sospeso il provvedimento. Il giovane, assistito dall'avvocato Gianluca Vitale, ha potuto lasciare il Cpr.

Prima di arrivare in Italia il gambiano aveva trascorso un periodo nei campi di detenzione in Libia.