Embraco, subito un incontro al Mise

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Regione Piemonte e sindacati scriveranno una lettera al Mise per chiedere un incontro urgente sulla ex Embraco, al quale "partecipi anche il ministro Patuanelli e tutte le parti in causa che hanno avuto, anche in passato, un ruolo in questa vicenda". Lo hanno concordato l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, e i sindacati nell'incontro nella sede regionale di via Magenta.

La riunione, con una delegazione di Fiom, Fim, Uilm e Uglm e una rappresentanza di lavoratori, è servita a fare il punto della situazione e decidere le iniziative e il percorso da seguire relativamente alla vicenda Ventures che interessa 408 lavoratori attualmente in cassa integrazione straordinaria.

"Confidando in una convocazione rapida di tutti i soggetti, riteniamo che questo incontro, visto l'approssimarsi del mese di luglio, in cui scadrà la cassa integrazione straordinaria, debba essere finalmente l'inizio di un nuovo percorso che conduca alla soluzione della vicenda", spiegano Regione Piemonte e sindacati.