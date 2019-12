Bingo vicina banca,100mila euro sanzioni

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Oltre 100mila euro di sanzioni per il Bingo di piazza Massua a Torino. Gli agenti del commissariato San Paolo, impegnati in un controllo straordinario del territorio insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Anticrimine, hanno sequestrato 57 slot-machine e multato il titolare di duemila euro per ogni dispositivo. Le macchinette, in violazione alle norme previste, erano troppo vicino a istituti bancari. Le persone identificate durante il servizio sono state 57.