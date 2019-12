Alpitour e Giunti, l'ambiente a scuola

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Portare i temi della sostenibilità ambientale e della riduzione dei consumi fra i banchi di tremila classi in tutta Italia. E' l'obiettivo della campagna educativa 'La Terra è il mio tesoro, la esploro e la proteggo' di Alpitour con Giunti Scuola, destinata a oltre 75 mila bambini delle classi III, IV, V delle scuole primarie di Torino, Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Catania. Gli alunni riceveranno tremila kit con materiali informativi, ludici e didattici e il libro 'Tacitus e l'impronta ecologica'.

"Sono anni - spiega il presidente e ad di Alpitour World, Gabriele Burgio - che stiamo sviluppando un'attenzione crescente all'ambiente e alle tematiche sociali. Siamo stati entusiasti di partecipare alla formazione dei più piccoli". "Vogliamo far passare il messaggio - aggiunge Andrea Chiaramonti, ad di Giunti Scuola - che tutti possono essere motore del cambiamento. La campagna è stata accolta dalle scuole con un tale entusiasmo che è stato necessario inserire alcuni istituti in lista di attesa".