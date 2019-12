Start up incontrano investitori alle Ogr

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - Otto aziende hanno incontrato sei investitori provenienti da diversi Paesi europei e interessati a puntare anche sull'Italia: con l'Investor Day che si è svolto presso le Ogr di Torino si è conclusa la seconda edizione di EndeavorX, il programma di Endeavor Italia in collaborazione con Fondazione Crt ed Ey, con il supporto di B Heroes e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Il programma è nato per supportare gli imprenditori le cui aziende non hanno ancora raggiunto le dimensioni necessarie per superare il rigoroso processo di selezione del network internazionale di Endeavor, ma che dimostrano di avere il potenziale per giocare un ruolo di primo piano nell'ecosistema imprenditoriale locale e internazionale.

Selezionate tra oltre 50 candidature, le aziende appartengono a 4 differenti settori industriali (F&B, Furniture&Design, Healthcare&Wellness, Travel&Entertainment): nel 2019 il loro fatturato aggregato ha superato i 15 milioni di euro, con un tasso di crescita del 97% rispetto al 2018.