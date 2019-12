Si aggrappa a motrice treno, denunciato

(ANSA) - VERCELLI, 3 DIC - Si è aggrappato alla motrice di un treno, alla stazione di Vercelli, per bloccarne la partenza. Un 19enne è stato denunciato con un coetaneo dalla Polfer per interruzione di servizio pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due sono arrivati di corsa al binario, trovando le porte del treno già chiuse perché in partenza. Dopo essersi aggrappato alla motrice, i giovani sono riusciti a salire sul convoglio senza biglietto e rifiutandosi di dare spiegazioni al capotreno. All'arrivo della polizia hanno cercato di confondersi tra i viaggiatori, ma sono stati identificati.