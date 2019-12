Nasce 'Agri Berroni' in tenuta del '700

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - Non è un semplice 'ritorno alla campagna'. Nella storica 'Tenuta Berroni', residenza nobiliare di fine '700 nella campagna tra Carmagnola (Torino) e Racconigi (Cuneo) parte un nuovo corso ideati dalla nuova generazione. I figli della contessa Alessandra Castelbarco Visconti, Sàndor e Michelle Gosztony, hanno dato vita ad 'Agri Berorni' con l'obiettivo di recuperare le tradizionali produzioni agricole delle cascine che fin dall'origine, oltre due secoli fa, facevano parte del complesso architettonico 'I Berroni'. Ecco quindi i gelati artigianali confezionati in vasetto, gli yogurth, le mousse, i cheesechake e le creme spalmabili, anche in confezioni monodose. I prodotti verranno venduti, con quelli di altre aziende della zona (miele, confetture, salumi e prodotti cosmetici naturali) nel punto vendita ricavato nell'ala rurale da poco ultimata. Nella Corte di San Giorgio, inoltre, un tempo sede delle scuderie, sono stati ricavati due appartamenti destinati al soggiorno di piccoli nuclei famigliari.