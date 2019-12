Calcio: Ronaldo, orgoglioso di essere il migliore in Serie A

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Non sarà il Pallone d'Oro, ma per Cristiano Ronaldo il premio ricevuto ieri come miglior giocatore della Serie A nella scorsa stagione è comunque motivo di "orgoglio". L'attaccante della Juventus lo ha voluto sottolineare postando, sul proprio profilo Instagram, una foto che lo ritrae con il trofeo consegnatogli al Gran Galà del Calcio, organizzato dall'Aic a Milano. "Per me è un orgoglio essere il miglior giocatore della Serie A - è il messaggio che accompagna l'immagine - Ringrazio i miei compagni della Juve e tutti i giocatori che mi hanno votato. Lo scorso è stato il mio primo anno in Italia, un campionato difficile però sono molto contento. E voglio far sì che quest'anno sia uguale allo scorso". CR7 è stato il grande assente alla cerimonia per l'attribuzione del Pallone d'Oro, svoltasi sempre ieri ma a Parigi, che ha visto vincere per la sesta volta Lionel Messi.

(ANSA).