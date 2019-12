Allasia, piena integrazione disabili

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - "Lavorare attivamente per una piena integrazione delle persone disabili significa svolgere una delicata quanto preziosa funzione di natura sociale e culturale". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

"Si tratta di un'opera indispensabile - aggiunge Allasia - per favorire un cambiamento innanzitutto di mentalità, affinché la diversità non sia percepita come un ostacolo insormontabile, ma come una condizione per portare il proprio contributo all'interno di una comunità, da una prospettiva diversa e secondo una diversa modalità. Non per buonismo ma con la convinzione che dall'inclusione possa derivare un arricchimento umano per tutti".

Il consiglio regionale promuove la mostra 'Persone', visitabile fino al 10 gennaio a Palazzo Lascaris, e lo spettacolo teatrale 'Something About You - Quel che rimane', accessibile anche alle persone non udenti, al Cubo Teatro.