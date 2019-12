Una Mole di Panettoni, 18mila visitatori

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Una Mole di Panettoni, evento che richiama a Torino Maestri pasticceri all'insegna del panettone artigianale, ha chiuso l'8/a edizione "con un successo di pubblico senza precedenti". Oltre 18.000 visitatori, più di 5.000 panettoni venduti, 46 Maestri pasticceri, 12 Maestri del Gusto di Torino e provincia, 220 tipologie di panettone in degustazione per i tanti golosi e curiosi che hanno affollato l'Hotel Principi di Piemonte; più di 400 persone hanno assistito agli incontri e alle degustazioni condotte dal giornalista e critico enogastronomico Alessandro Felis.

Il concorso, impreziosito da una giuria tecnica di particolare prestigio tra cui spiccavano i nomi di Anna Mastroianni, Chef Pâtissier del ristorante stellato Casa Vicina a Eataly Lingotto; Christian Trione, Ambassadeur du Pain e Candidato per l'Italia al Mondial du Pain 2019 di Nantes e Giovanni Dell'Agnese, pasticcere, vice presidente Ascom Torino e presidente Pasticceri Ascom Torino, ha valutato ben 75 panettoni di 41 pasticceri.