Thyssen, tornano Settimane Sicurezza

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Due settimane per promuovere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro e a scuola. Da oggi al 15 dicembre si svolge a Torino la 10a edizione delle Settimane della Sicurezza, organizzata dall'Associazione Sicurezza e Lavoro in occasione dell'anniversario del rogo Thyssen, che il 6 dicembre 2007 costò la vita a 7 operai.

In programma la presentazione degli andamenti statistici di infortuni e malattie professionali, organizzato da Inail Piemonte, e il convegno 'Lavoro malato, lavoratori ammalati' alla Camera del Lavoro, a cui parteciperà anche l'ex pm Guariniello.

Fra le novità la collaborazione con IoLavoro e le WorldSkills e il premio cinematografico dedicato a 'Donne e Lavoro'. Tornano gli incontri nelle scuole e il Trofeo di Calcio Sicurezza e Lavoro. "Non stiamo onorando la memoria dei vostri cari - ha detto l'assessore regionale Andrea Tronzano -. Per la sicurezza sul lavoro c'è ancora tanto da fare, non si riesce ancora a incidere come dovremmo, dovremmo fare tutti di più".