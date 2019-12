Thyssen, al via lavori memoriale vittime

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Sono iniziati in questi giorni, al cimitero Monumentale di Torino, i lavori sul cantiere per il memoriale dedicato ai sette operai morti nel rogo della Thyssen il 6 dicembre 2007. A darne notizia l'assessore comunale ai Servizi cimiteriali, Marco Giusta, che ha risposto così alle sollecitazioni arrivate stamani dai parenti delle vittime che lamentavano i ritardi nella realizzazione dell'opera. "Comprendo e sono vicino alle famiglie" dice Giusta spiegando che "come già abbiamo avuto modo di condividere, purtroppo la ditta che aveva firmato il contratto lo scorso anno non ha poi proseguito i lavori". Per questo, ha aggiunto l'assessore, "l'azienda Afc, dopo aver revocato l'incarico, con i tempi tecnici necessari ha scorso la graduatoria fino ad arrivare alla quarta ditta, che ha firmato il contratto qualche settimana fa e che ha iniziato i lavori sul cantiere da pochi giorni".