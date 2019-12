Sci: Bassino rientra in Italia, Borgo San Dalmazzo in festa

(ANSA) - AEROPORTO ALPI DEL MARE, 02 DIC - Borgo San Dalmazzo aspetta Marta Bassino. La giovane sciatrice, reduce dalla prima vittoria in Coppa del Mondo a Killington (Usa), sarà festeggiata questa sera dal paese in cui vive. Il suo Fan Club ha organizzato una accoglienza speciale per la 23enne atleta dell'Esercito in un locale a pochi chilometri da Cuneo. (ANSA).