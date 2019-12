Pjanic, non abbiamo mollato in campionato

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - ''Sarri dice che mancano motivazioni in campionato? Non mi sembra che abbiamo mollato o uno o l'altro'': lo dice il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic a margine del Gran Galà del Calcio. ''Abbiamo ottenuto ottimi risultati finora. L'avversario sta facendo molto bene - continua Pjanic parlando del sorpasso dell'Inter - un buon campionato. Ma è ancora presto e non ci fa nessun effetto.

Complimenti a loro, noi ci saremo e siamo tranquilli. Non c'è nessun timore, nessuna paura. Continueremo a fare il nostro e se servirà, aspetteremo quando arriveranno a casa nostra. Ci aspettiamo solo di vincere. Serve rispetto a questa squadra e nient'altro. Ieri è stato un passo falso. Siamo dispiaciuti per quello ma non c'è nessun allarme. C'è solo da rimettersi a lavoro, come abbiamo sempre fatto".