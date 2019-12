Margiotta, riparte cantiere Tenda bis

(ANSA) - CUNEO, 2 DIC - Ripartiranno nel febbraio 2020 i cantieri del Tenda bis (il tunnel tra Limone in provincia di Cuneo e la francese valle Roya). La fine dei lavori della galleria è prevista entro due anni. E' quanto è stato spiegato oggi a Limone (Cuneo) nel corso di un incontro tra il sottosegretario ai Trasporti, Salvatore Margiotta, i parlamentari Pd Chiara Gribaudo e Franco Vazio, e alcuni sindaci dell'italiana valle Vermenagna. Si procederà col progetto originario, come confermato da Anas e Regione Piemonte. Il cantiere è fermo da 30 mesi dopo un'inchiesta della procura di Cuneo (il processo, con 16 imputati, è in corso).

L'intero progetto, che prevede anche la manutenzione della vecchia galleria scavata a fine '800 e che da anni si percorre a senso unico alternato da un semaforo, dovrà essere completato nel 2024.

Anas e Edilmaco (società torinese arrivata seconda alla gara europea del 2009) hanno trovato un accordo anche economico sul proseguimento dei lavori.